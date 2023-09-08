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Названы районы Азербайджана, которые будут обеспечиваться теплом с 1 ноября по 1 мая

Общество Материалы 8 сентября 2023 17:24 (UTC +04:00)
Названы районы Азербайджана, которые будут обеспечиваться теплом с 1 ноября по 1 мая

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Стал известен список горных районов, где подачу тепла предусматривается осуществлять с 1 ноября по 1 мая.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в "Правилах использования тепловой энергии", утвержденных Кабинетом министров Азербайджана.

Согласно утвержденным Правилам, в указанные сроки тепло будет подаваться в Дашкясанский, Гядябейский, Хачмазский, Кяльбаджарский, Габалинский, Губинский, Гусарский, Лачинский, Лерикский, Шамахинский, Сиязанский, Шабранский, Шушинский и Ярдымлинский районы.

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