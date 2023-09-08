Названы районы Азербайджана, которые будут обеспечиваться теплом с 1 ноября по 1 мая

БАКУ /Trend/ - Стал известен список горных районов, где подачу тепла предусматривается осуществлять с 1 ноября по 1 мая.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в "Правилах использования тепловой энергии", утвержденных Кабинетом министров Азербайджана.

Согласно утвержденным Правилам, в указанные сроки тепло будет подаваться в Дашкясанский, Гядябейский, Хачмазский, Кяльбаджарский, Габалинский, Губинский, Гусарский, Лачинский, Лерикский, Шамахинский, Сиязанский, Шабранский, Шушинский и Ярдымлинский районы.