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Пилоты ВВС Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты (ВИДЕО)

Общество Материалы 11 сентября 2023 13:44 (UTC +04:00)
Пилоты ВВС Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты (ВИДЕО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Авиационные средства ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.

Об этом сообщило министерство обороны, передает в понедельник Trend.

Было отмечено, что в соответствии с планом, задания по взлету и посадке, сложные пилотажные маневры на малых и средних высотах, определение координат наземных целей, принадлежащих условному противнику, проведение воздушной разведки, а также другие мероприятия выполнены с высоким профессионализмом.

В сообщении также говорится, что продолжаются учения по совершенствованию боевых навыков и повышению профессионализма военных пилотов.

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