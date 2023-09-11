Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ/Trend/- В рамках мер по обеспечению надежной защиты государственной границы и борьбе с незаконным оборотом наркотиков на территории обслуживания Пограничных войск "Гёйтепе" и "Лянкяран" Государственной пограничной службы предотвращена контрабанда 17 килограммов 670 граммов наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Об этом в понедельник Trend сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

Сообщается, что 8 сентября в 10:55 в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в зоне обслуживания пограничной заставы, расположенной близ Астаринского района пограничного отряда "Лянкяран", был предотвращен ввоз наркотиков общей массой 970 граммов (430 граммов опия, 540 граммов героина) из Ирана в Азербайджан.

9 сентября в 15:35 сотрудниками погранотряда "Гёйтепе" пограничной заставы, расположенной возле села Чахырлы Имишлинского района, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в зоне обслуживания, предотвращен ввоз из Ирана в Азербайджан марихуаны общим весом 16 килограммов и 700 граммов.

По указанным фактам продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.