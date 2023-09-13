Граждане Судана задержаны при попытке незаконного пересечения границы из Азербайджана в Грузию (ФОТО)

БАКУ/Trend/- В Азербайджане задержаны граждане Судана, которые пытались нарушить границу в направлении Грузии.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространила Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджанской Республики.

Сообщается, что 12 сентября в 16:45 на территории погранотряда "Загатала" пограничной заставы, расположенной вблизи села Почтбина Балакенского района, при попытке пересечения государственной границы между Азербайджаном и Грузией были задержаны граждане Судана Хассан Абдельгадир Нореен (1998 года рождения) и Ахмед Махмуд Мохамед Абдельрахман (1990 года рождения).

"В ходе расследования установлено, что задержанные официально прибыли на территорию страны 9 сентября 2023 года и намеревались незаконно перейти из Азербайджана в Грузию, а оттуда в страны Европы.

Также, 12 сентября в 20:00 на территории пограничного отряда "Худат" пограничной заставы, расположенной вблизи села Ханоба Хачмазского района, был задержан житель города Гянджа Бабаев Рамиз Аладдин оглу (1963 года рождения), который пытался нарушить государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Российской Федерации", - говорится в информации ведомства.

Отмечается, что по факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия с целью выявления и нейтрализации канала нелегальной миграции.