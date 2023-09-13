В Азербайджане активизировались оползневые зоны

БАКУ/Trend/- В Азербайджане наблюдается активизация на оползневых зонах. Вероятна активизация сезонных оползней.

Об этом в среду Trend заявил председатель правления Агентства геологоразведки при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Али Алиев.

По его словам, по всем направлениям ведется постоянный мониторинг.

"В селе Филфили Огузского района произошел оползень. Длина оползня, сошедшего недалеко от жилого дома составляет 60 метров, ширина - 30 метров. Наши специалисты находятся на месте. Точную информацию мы сможем предоставить после осмотра местности", - сообщил он.

Али Алиев отметил, что активизация оползней в стране вызвана дождями.

"Но серьезных динамических изменений нет. Из шести существующих на Абшеронском полуострове районов оползней два - массив Нубар и Масазыр - имеют слабую активацию. На Баиловском склоне и Бадамдарском плато существенных изменений нет. МЧС принимает меры по укреплению в этом районе.

Кроме того, ситуация в районе Гарачухурского оползня стабильная. Там построена подпорная стенка и процесс оползня полностью остановился. Некоторое время назад на дороге Муганлы-Исмайыллы произошел оползень. Этот процесс также предотвращен", - добавил он.