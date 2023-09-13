Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Стало известно число новорожденных в Азербайджане в этом году

Общество Материалы 13 сентября 2023 18:00 (UTC +04:00)
Стало известно число новорожденных в Азербайджане в этом году

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Обнародовано число новорожденных в Азербайджане в этом году.

Как сообщили в среду Trend в Государственном комитете статистики Азербайджана, в январе-июле текущего года районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции по стране было зарегистрировано 64 627 новорожденных, и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель на 1000 человек населения снизился с 12,2 до 11,0.

Среди новорожденных удельный вес мальчиков составил 53,2 процента, девочек - 46,8 процента.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости