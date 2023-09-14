Названо число учеников общеобразовательных учреждений Азербайджана в новом учебном году

БАКУ/Trend/- Всего в 2023/2024 учебном году в общеобразовательных учреждениях республики будет обучаться 1 млн. 612 тыс. 294 ученика.

Об этом в четверг Trend сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

Отметим, что в новом учебном году в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку (УОГБ), будет обучаться 481 131 ученик. Из них 40 500 школьников начнут обучение в I классах, 41 016 в IX, 31 300 в X, 26 887 в XI и 130 учеников пойдут в XII классы общеобразовательных школ подведомственных УОГБ.

Напомним, что завтра в Азербйаджане начинается новый учебный год.