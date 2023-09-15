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В Азербайджане беременные женщины пройдут генетическое тестирование на некоторые заболевания

Общество Материалы 15 сентября 2023 16:46 (UTC +04:00)
В Азербайджане беременные женщины пройдут генетическое тестирование на некоторые заболевания

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/- В Азербайджане будут закуплены новые тесты и реагенты для профилактики ихтиоза и буллёзного эпидермолиза у беременных.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в распоряжении Кабмина Азербайджанской Республики об утверждении "Программы мер по лечению и профилактике ихтиоза и буллёзного эпидермолиза на 2023-2027 годы".

В распоряжении отмечается важность реализации проектов по генетическому обследованию беременных женщин, входящих в группу риска, для профилактики ихтиоза и буллёзного эпидермолиза.

Путем изучения потребности в тестах для генетического скрининга беременных будут закуплены новые тесты и реагенты. В то же время будет разработан клинический протокол с учетом международного опыта такого обследования.

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