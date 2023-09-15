Снижаются пошлины за регистрацию ввозимых в Азербайджан мобильных телефонов

БАКУ/Trend/- В Азербайджане снижаются ставки государственной пошлины за регистрацию мобильных устройств, ввозимых в страну физическим лицом для личного пользования.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел свое отражение в поправке к закону "О государственной пошлине", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В соответствии с поправкой размер пошлин предлагается снизить с 20 до 15 манатов для мобильных устройств с рыночной стоимостью не более 100 долларов США, не имеющих функций фото-, видеозаписи и доступа в Интернет, при рыночной стоимости до 100 долларов США – с 30 до 20 манатов, от 101 доллара США до 200 долларов США - с 50 манатов до 30 манатов, от 201 доллара США до 400 долларов США – с 60 манатов до 40 манатов, от 401 доллара США до 700 долларов США - с 70 манатов до 50 манатов, от 701 доллара США до 1000 долларов США - со 100 манатов до 70 манатов, выше 1001 доллара США – со 150 до 100 манатов.

Помимо этого, мобильные устройства, марка и модель которых, а также их рыночная цена не указаны на официальном сайте органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти на дату подачи заявки на регистрацию, размер пошлин предлагается снизить с 20 до 15 манатов.