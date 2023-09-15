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В Азербайджане вносятся изменения в закон о лицензиях

Общество Материалы 15 сентября 2023 20:29 (UTC +04:00)
В Азербайджане вносятся изменения в закон о лицензиях

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В случае отсутствия доказательств оплаты государственной пошлины лицензия будет аннулирована.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос отражен в предлагаемом изменении в закон "О лицензиях и разрешениях", которое обсуждалось сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно изменению в закон, лицензия и разрешение подлежат аннулированию, если документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины за выдачу лицензии и разрешения, не был представлен в лицензирующий орган в сроки, предусмотренные статьей 18.5 настоящего закона.

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