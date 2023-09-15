В Азербайджане вносятся изменения в закон о лицензиях

БАКУ /Trend/ - В случае отсутствия доказательств оплаты государственной пошлины лицензия будет аннулирована.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос отражен в предлагаемом изменении в закон "О лицензиях и разрешениях", которое обсуждалось сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно изменению в закон, лицензия и разрешение подлежат аннулированию, если документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины за выдачу лицензии и разрешения, не был представлен в лицензирующий орган в сроки, предусмотренные статьей 18.5 настоящего закона.