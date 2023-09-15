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Минздрав ответил на вопрос о наличии нового штамма коронавируса в Азерабйджане

Общество Материалы 15 сентября 2023 13:28 (UTC +04:00)
Минздрав ответил на вопрос о наличии нового штамма коронавируса в Азерабйджане

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/- В феврале этого года был зафиксирован новый штамм коронавируса EG.5 ("Эрис"). Новый вариант вируса уже обнаружен в Армении и Турции.

В ответ на запрос Trend в пятницу относительно выявления случаев заражения новым штаммом коронавируса в Азербайджане, в министерстве здравоохранения заявили, что официальной информации о наличии вируса "Эрис" в Азербайджане нет.

Напомним, что "Эрис" - это новый подвариант штамма "омикрон", распространившийся в 51 стране и отличающийся высокой заразностью. Администрация Президента США уже призвала американцев прививаться от COVID-19, а в штатах Калифорния, Нью-Йорк и Джорджия начинают вводить обязательный масочный режим.

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