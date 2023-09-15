Начался демонтаж моста в Хачмазе

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром начался демонтаж построенного в 1974 году автомобильного моста над рекой Гудиалчай, расположенного на 27-м километре автодороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама- государственная граница с Российской Федерацией на территории села Кёхне Хачмаз Хачмазского района.

Как передает Trend, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Напомним, что ранее из-за сильного селевого потока, вызванного интенсивными дождями, на 27-м километре автодороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама- государственная граница с Российской Федерацией на территории села Кёхне Хачмаз Хачмазского района произошло обрушение моста.

Было отмечено, что сразу после этого на территорию были привлечены сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, которые приняли дополнительные меры безопасности.

Руководством агентства и сотрудниками соответствующих структур был проведен осмотр территории и принято решение о строительстве здесь нового автомобильного моста. В связи с этим на территории были начаты работы с привлечением специальной техники. В кратчайшие сроки планируется осуществить строительство нового моста.

В сообщении говорится, что водители могут временно использовать в качестве альтернативы дорогу, проходящую по территории села Гымылгышлак Хачмазского района.