Новое решение Тарифного совета Азербайджана позволит оптимизировать цены на лекарства - депутат (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Новое решение Тарифного совета позволит оптимизировать цены на лекарства.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рашад Махмудов.

"Раньше лекарства продавались по фиксированной цене. Новым решением был определен верхний предел. Это поможет оптимизировать цены в рамках конкурентоспособности в стране. Иными словами, в качестве альтернативы цене с известным верхним пределом будут созданы условия для доставки в нашу страну лекарств других фирм по более подходящей цене", - сказал Махмудов.

Он отметил, что указом главы государства от 15 августа 2023 года в закон "О лекарственных средствах" и соответствующий указ о применении этого закона были внесены изменения.

"Таким образом, появится возможность достичь поставленных правительством целей по повышению доступности и качества лекарств в стране, усилению контроля и, самое главное, оптимизации цен. Согласно новому закону, решение Тарифного (ценового) совета поможет обеспечить доступность лекарств и оптимизировать цены в ближайшем будущем. Предусматривается серьезная реформа процедуры регистрации по сравнению с предыдущими годами. То есть в связи с тем, что компании, которая ранее подавала заявку на регистрацию лекарства, требовалось от восьми месяцев до года и шести месяцев для получения результата, в закон были внесены изменения. Тем самым возможность регистрации в течение трех-четырех месяцев создает возможность для внедрения более гибких механизмов", - сказал депутат.

Махмудов отметил, что эти изменения создадут широкие возможности. "Кроме того, это включает в себя и обеспечение более удобного ввоза лекарственных средств, зарегистрированных в европейских странах, в Турции. Наше государство предпринимает шаги по укреплению отечественного производства и снижению зависимости от зарубежных фармацевтических компаний в ближайшем будущем. Инвестиции в эту сферу растут день ото дня", - добавил депутат.

Отметим, что вчера на очередном заседании Тарифного (ценового) совета было принято решение о применении в качестве верхнего предела оптовых и розничных цен на все лекарственные средства, утвержденных до настоящего времени. До принятия этого решения применялась единая цена на лекарства, по которой они продавались во всех аптеках страны. Теперь же цены были утверждены в качестве верхнего предела, что означает, что лекарства могут продаваться по ценам ниже утвержденных. Принятое решение позволит повысить доступность лекарственных средств, создать более благоприятную конкурентную среду в этой сфере.