Решение Тарифного совета положит начало новому этапу на фармацевтическом рынке - Азер Бадамов

БАКУ /Trend/ - Решение Тарифного совета откроет путь к началу нового этапа на фармацевтическом рынке.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов.

"Недостаточная конкурентная среда на этом рынке привела к завышенным ценам и затруднениям в вопросе доступности лекарственных препаратов. Думаю, что внесение изменений в закон «О лекарственных средствах» и решение Тарифного (ценового) совета в этой сфере откроют путь к началу нового этапа на рынке лекарственных средств. После нового решения Тарифный совет будет определять только верхний предел цен лекарственных средств на рынке. Это позволит лицам, импортирующим лекарственные средства, поставлять их на внутренний рынок по более низким ценам. Другой положительный момент связан с сокращением срока регистрации лекарственных средств до 4 месяцев. Также создаются условия для прямого выхода на рынок препаратов, зарегистрированных в зарубежных странах. По старым правилам, для того, чтобы ввозимые в страну лекарственные средства поступили в продажу, требовалось до года. По новым правилам на это потребуется от 1 до 4 месяцев, что позволит новым лекарственным препаратам за короткие сроки появляться в торговой сети", - сказал Бадамов.

Депутат добавил, что одним из важных аспектов решения Тарифного совета является электронизация рецептов, причем с названиями не лекарств, а действующих веществ в их составе.

"Фармацевтическая отрасль в нашей стране развивается. В промышленном парке, созданном в Пираллахи, будут производиться лекарственные препараты. Они будет поступать на внутренний рынок, а также экспортироваться. Новые правила Тарифного совета по лекарственным средствам создадут конкурентную среду на этом рынке. Конкуренция - важнейший фактор рыночной экономики. Конкурентная среда на рынке должна регулировать цены. Я думаю, что вступление в силу новых правил приведет к снижению цен на рынке лекарств и сделает их более доступными", - сказал Бадамов.

Отметим, что вчера на очередном заседании Тарифного (ценового) совета было принято решение о применении в качестве верхнего предела оптовых и розничных цен на все лекарственные средства, утвержденных до настоящего времени. До принятия этого решения применялась единая цена на лекарства, по которой они продавались во всех аптеках страны. Теперь же цены были утверждены в качестве верхнего предела, что означает, что лекарства могут продаваться по ценам ниже утвержденных. Принятое решение позволит повысить доступность лекарственных средств, создать более благоприятную конкурентную среду в этой сфере.