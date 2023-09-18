В Азербайджане учеба ветеранов войны в учреждениях профобразования будет оплачиваться государством

БАКУ /Trend/ - При обучении ветеранов войны в государственных учебных заведениях профессионального образования на платной основе плата за обучение будет выплачиваться из средств государственного бюджета.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос отражен в предложенном изменении в закон "О профессиональном образовании", которое включено в повестку сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по науке и образованию.

Согласно законопроекту, расширен перечень категорий лиц, чья учеба оплачивается за счет средств государственного бюджета в период обучения в государственных учебных заведениях профессионального образования на платной основе. Тем самым плата за обучение лиц, получивших звание "Ветеран войны" в связи с участием в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджанской Республики, будет оплачиваться за счет государственного бюджета в период их обучения на платной основе в государственных учебных заведениях профессионального образования.