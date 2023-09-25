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В Баку пройдет конференция с участием представителей исторических городов ОТГ

Общество Материалы 25 сентября 2023 14:06 (UTC +04:00)
В Баку пройдет конференция с участием представителей исторических городов ОТГ

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - В Баку будет организована международная конференция на тему «Жизнеспособные и устойчивые города наследия».

Как сообщает в понедельник Trend, международная конференция с участием представителей исторических городов и заповедников стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Баку 9-13 октября 2023 года.

В мероприятии примут участие руководство Организации тюркских государств, руководители исторических городов и заповедников тюркских государств, эксперты, представители международных организаций-партнеров Управления государственного историко-архитектурного заповедника" Ичеришехер", а также представители прессы.

Международная конференция пройдет по инициативе Управления государственного историко-архитектурного заповедника" Ичеришехер".

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