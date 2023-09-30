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Азербайджан начал быструю и продуктивную реконструкцию города Шуша - Айдын Керимов (ФОТО)

Общество Материалы 30 сентября 2023 11:30 (UTC +04:00)
Азербайджан начал быструю и продуктивную реконструкцию города Шуша - Айдын Керимов (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ - После освобождения города Шуша из под армянской оккупации, в период которой были разрушены исторические памятники, Азербайджан начал быструю и эффективную реконструкцию.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе своего выступления на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

Он отметил, что в Шуше не планируется строительство высотных зданий.

"Мы восстановим исторические здания и частные дома в Шуше. В городе насчитывается до 200 памятников истории и культуры. Часть из них была разрушена армянами. На данный момент восстановлено 15 исторических памятников и ведутся работы по восстановлению еще четырех", - добавил А.Керимов.

Азербайджан начал быструю и продуктивную реконструкцию города Шуша - Айдын Керимов (ФОТО)
Азербайджан начал быструю и продуктивную реконструкцию города Шуша - Айдын Керимов (ФОТО)
Азербайджан начал быструю и продуктивную реконструкцию города Шуша - Айдын Керимов (ФОТО)
Азербайджан начал быструю и продуктивную реконструкцию города Шуша - Айдын Керимов (ФОТО)
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