В Азербайджане утверждены "Правила применения механизма поддержки активного потребителя"

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял постановление об утверждении "Правил применения механизма поддержки активного потребителя" и установлении предела мощности электроэнергии, производимой активными потребителями за счет возобновляемых источников энергии.

Как сообщает в субботу Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, утверждены "Правила применения механизма поддержки активного потребителя", мощность электроэнергии, производимой активными потребителями за счет возобновляемых источников энергии, установлена в пределах 150 кВт включительно.

Изменение решения может быть произведено в соответствии с «Положением о порядке подготовки и принятия нормативных правовых актов органов исполнительной власти», утвержденным указом Президента Азербайджанской Республики от 24 августа 2002 года.