В Азербайджане принят госстандарт по безопасности игрушек

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики, на основе европейского стандарта принял государственный стандарт AZS EN 71-4:2023 "Безопасность игрушек – часть 4: наборы для химических опытов и аналогичных занятий".

Как сообщили во вторник Trend в ведомстве, госстандарт определяет требования к максимальной концентрации некоторых веществ и смесей, используемых в наборах для занятий по химии и сопутствующей деятельности для детей от 8 лет и старше. Стандарт также определяет требования к маркировке, перечню ингредиентов, инструкциям по применению, средствам защиты глаз и оборудованию.

При подготовке государственного стандарта он был официально согласован с Республиканским центром гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения и министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана.