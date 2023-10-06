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Территории Азербайджана во время армянской оккупации использовались для транзита наркотиков

Общество Материалы 6 октября 2023 20:00 (UTC +04:00)
Территории Азербайджана во время армянской оккупации использовались для транзита наркотиков

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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АГДАМ /Trend/ - Территории Азербайджана во время армянской оккупации использовались для транзита наркотиков.

Об этом сказал журналистам начальник пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев, передает в пятницу из Агдама сотрудник Trend.

"Сейчас проводятся экспертизы. После результатов экспертиз будут прояснены многие моменты", - подчеркнул он.

Напомним, что 2 октября на территории Ходжалинского района была выявлена плантация наркотиков, расположенная на площади более 100 гектаров. Как сказал журналистам начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, после 44-дневной войны были выявлены случаи культивации наркосодержащих растений и на других освобожденных от оккупации территориях. Такие случаи были выявлены в освобожденных от оккупации Джебраиле, Физули и Зангилане. Также было отмечено, что на «черном рынке» стоимость 1 кг наркотиков, которые изготавливались армянами в Ходжалы, колеблется в пределах 8-10 тысяч манатов.

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