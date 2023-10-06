АГДАМ /Trend/ - Территории Азербайджана во время армянской оккупации использовались для транзита наркотиков.

Об этом сказал журналистам начальник пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев, передает в пятницу из Агдама сотрудник Trend.

"Сейчас проводятся экспертизы. После результатов экспертиз будут прояснены многие моменты", - подчеркнул он.

Напомним, что 2 октября на территории Ходжалинского района была выявлена плантация наркотиков, расположенная на площади более 100 гектаров. Как сказал журналистам начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, после 44-дневной войны были выявлены случаи культивации наркосодержащих растений и на других освобожденных от оккупации территориях. Такие случаи были выявлены в освобожденных от оккупации Джебраиле, Физули и Зангилане. Также было отмечено, что на «черном рынке» стоимость 1 кг наркотиков, которые изготавливались армянами в Ходжалы, колеблется в пределах 8-10 тысяч манатов.