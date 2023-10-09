В селе Гушчулар обнаружена плантация наркотиков на площади 5 гектаров (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В селе Гушчулар Шушинского района обнаружена очередная плантация наркотиков на площади 5 гектаров.

Об этом Trend сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, после антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахе против армянских незаконных вооруженных формирований, стали поступать сообщения об обнаружении в регионе плантаций, на которых массово высаживались наркосодержащие растения.

Плантация конопли была обнаружена на одном из хозяйственных участков сотрудниками полиции. С участием специалистов был проведен осмотр наркосодержащих растений, выращиваемых на плантации, функционирующей под названием фермерского хозяйства. Было установлено, что на данной территории сатива и другие смешанные сорта конопли выращивались агротехническим способом с особым уходом.

Ранее плантации были обнаружены в Ходжалинском и Агдамском районах.