Расширяется административная территория города Сумгайыт

БАКУ /Trend/ – Как сообщалось ранее, на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по региональным вопросам 3 октября депутатам был представлен на обсуждение законопроект "Об установлении границ Бинагадинского района города Баку, города Сумгайыт и Абшеронского района".

Сегодня Сумгайыт является одним из наиболее развивающихся городов Азербайджана, где проводится множество международных мероприятий, реализуются проекты, начали работать новые крупные предприятия и компании, сказал Trend председатель Комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Тахир Рзаев.

По его словам, вышеперечисленное, а также рост населения города Сумгайыт, реализация здесь ряда государственных программ и проектов обусловили необходимость расширения территории города.

Рзаев добавил, что жители, проживающие здесь, должны быть перерегистрированы и внесены коррективы в их документы.

"Безусловно, мероприятия для этого были запланированы заранее и соответствующим органам были даны поручения", - сказал он.

Отметим, что согласно изменениям, некоторые земельные участки, расположенные на территории поселка Бинагади в пределах административно-территориального округа поселка Бинагади Бинагадинского района города Баку и на административной территории Абшеронского района, планируется передать в состав административной территории города Сумгайыт.