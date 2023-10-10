Инициирована петиция "Глобальная инициатива за мир без мин"

БАКУ /Trend/ - Группа зарубежных НПО и активистов гражданского общества инициировала петицию под названием «Глобальная инициатива за мир без мин».

Петиция размещена на международной платформе Jotform в рамках международной кампании «Мир за мир на Кавказе», сообщает во вторник Trend.

В петиции говорится, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы (НРБ) представляют серьезную угрозу здоровью, жизни и безопасности гражданского населения, мины продолжают убивать и калечить людей даже после окончания конфликтов. Они приводят к пожизненной инвалидности и становятся трагедией для семей.

Кампания обращается к ООН и заявляет, что 60 миллионов человек в мире все еще находятся под угрозой мин. Азербайджан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ангола, Камбоджа, Демократическая Республика Конго и Вьетнам входят в число стран мира, наиболее загрязненных наземными минами.

В обращении, наряду с другими странами, большое место отводится и Азербайджану. Отмечается, что Азербайджан серьезно страдает от минной проблемы. За последние 30 лет в Азербайджане жертвами мин стали более 3400 человек, 90 процентов из них – гражданские лица.

Авторы кампании заявляют, что Армения заминировала территории Азербайджана, и этот процесс не прекратился даже после 44-дневной войны в 2020 году. Ситуация была взята под контроль только после того, как Азербайджан установил погранично-пропускной пункт на Лачинской дороге.

Инициаторы петиции в ужасе от того, что после последних антитеррористических мероприятий, проведенных 19–20 сентября этого года, Азербайджан обнаружил факт размещения остатками вооруженных сил Армении, по меньшей мере, полмиллиона дополнительных мин вдоль 480-километровой линии. Они требуют, чтобы Армения немедленно передала Азербайджану карты новых установленных мин.

Зарубежные НПО и активисты гражданского общества приветствуют инициативу Президента Ильхама Алиева объявить цель «Мир без мин» в качестве 18-й Цели устойчивого развития ООН и призывают ООН усилить внимание к глобальной минной проблеме.

Обращение уже успело вызвать серьезный резонанс: более 100 активистов гражданского общества из примерно 10 стран заявили, что присоединились к глобальной кампании по мобилизации усилий против мин и поддержали глобальное решение этой проблемы.

Для того, чтобы подписать петицию, следует перейти по ссылке.