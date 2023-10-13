Общественный транспорт в Нахчыване переходит на безналичную оплату

БАКУ /Trend/ - В общественном транспорте города Нахчыван проезд будет оплачиваться банковскими картами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил начальник управления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в Нахчыванской Автономной Республике Эльчин Алиев.

"Впервые в Нахчыване в общественном транспорте применяется бесконтактная, безопасная оплата банковской картой. Прежде всего в автобусах были установлены устройства нового поколения - валидаторы. Оплата возможна любой банковской картой с возможностью бесконтактной оплаты. При этом пассажиру не нужно покупать дополнительную карту.

Кроме того, есть "İnkart", который предоставляет один из местных банков. Если на вашей банковской карте нет денег, пополнить "İnkart" можно с терминала на автобусной остановке. Еще одним преимуществом "İnkart" является наличие мобильного приложения. Войдя в мобильное приложение, вы можете удобно пополнять свой баланс и отслеживать историю платежей. Целью проекта является увеличение количества безналичных расчетов и бесконтактных карточных операций, а также минимизация наличного оборота", - отметил он.

Отметим, что в настоящее время в городе Нахчыван работают 67 автобусов.