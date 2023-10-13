Азербайджан полностью перейдет на цифровое радиовещание

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "План мероприятий по внедрению и развитию цифрового радиовещания".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно документу, целью является обеспечение оцифровки в области радиовещания, эффективное использование частотных ресурсов, внедрение на территории страны современного и более качественного радиовещания, организация новых видов цифровых информационных услуг, а также усиление безопасности эфирного пространства.

С 26 августа 2019 года в городе Баку и на территории Абшеронского полуострова осуществляется тестовое вещание цифрового радио в стандарте DAB+. В результате выполнения плана мероприятий к 2026 году планируется охватить цифровым радиовещанием около 70% городов и районных центров республики, а также магистральных автомобильных дорог, к 2027 году - 99,6% территории страны. В завершение процесса будет обеспечен полный переход на цифровое радиовещание на территории страны.

При переходе будет учитываться количество транспортных средств, оснащенных цифровым радио, достаточность продаж радиоприемных устройств DAB+, а также уровень осведомленности населения.

Одновременно предусматривается принятие соответствующих мер по стимулированию импорта в страну цифрового радиооборудования и оказанию поддержки вещателям.