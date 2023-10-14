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До конца 2026 г. сертификацию пройдут более 130 тыс. учителей - Эмин Амруллаев

Общество Материалы 14 октября 2023 14:56 (UTC +04:00)
До конца 2026 г. сертификацию пройдут более 130 тыс. учителей - Эмин Амруллаев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ – До конца 2026 года сертификацию пройдут 137 тысяч учителей.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

"На сегодняшний день сертификацию прошли более 40 тысяч учителей. Реализуемые меры направлены на повышение престижа и благосостояния учителей", - сказал министр.

Отметим, что сегодня под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева проходит конференция, которая посвящена деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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