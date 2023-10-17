Сотрудничество в сфере медиа сегодня особенно ценно, потому, что мир нуждается в достоверной информации - Гюльгюн Бостанджи Явуз (ВИДЕО)

СТАМБУЛ /Trend/ - Считаю, что новый совместный проект АМИ Trend и турецкого информационного агентства Demirören (DHA) будет очень успешным для каждого из нас.

Как сообщает Trend, об этом сказала главный редактор Dəmirören Digital Group Гюльгюн Бостанджи Явуз во время выступления в штаб-квартире Demiroren Holding в Стамбуле на церемонии презентации портала www.dhapress.com, являющегося совместным проектом АМИ Trend и DHA.

"Мир нуждается в достоверной информации, и наше сотрудничество в этом контексте очень ценно. Это первый шаг. Я верю, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет продолжаться в разных проектах. Мы продолжим оказывать любую посильную поддержку", - сказала она.

Отметим, что в штаб-квартире Demiroren Holding в Стамбуле состоялась презентация портала www.dhapress.com - совместного проекта АМИ Trend и влиятельного турецкого информационного агентства Demirören (DHA), благодаря которому впервые на турецком медиарынке новости Азербайджана будут представлены на азербайджанском языке.

Совместный проект www.dhapress.com реализован в рамках инициативы о создании Совместной азербайджано-турецкой медиаплатформы, выдвинутой Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В презентации приняли участие генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева, генеральный директор DHA Джалал Коркут, директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, глава Совета печати Азербайджана Рашад Меджид, генеральный секретарь Европейского альянса новостных агентств Европы (EANA) Александр Гибои, официальные лица и общественные деятели Турции и Азербайджана, представители деловых кругов двух стран, а также ведущих местных и аккредитованных в Турции зарубежных СМИ.