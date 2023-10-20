Уровень Каспийского моря опустился более чем на 1 метр

БАКУ/Trend/ - За последние 10 лет уровень Каспийского моря опустился на 114 см.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

Она отметила, что в настоящее время уровень Каспийского моря составляет 28,78 метра по сравнению с Балтийским.

"За последние 5 лет уровень моря опустился на 69, а за 10 лет - на 114 сантиметров. Это одна из проблем, которая волнует все прикаспийские страны. В октябре прошлого года по инициативе Азербайджана была проведена конференция по этому вопросу, а 2 ноября состоится очередная. Сотрудники министерства готовятся к этой конференции, где пройдет подготовка к адаптационным мерам и обсуждение проблемы", - подчеркнула У.Тагиева.