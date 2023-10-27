Для меня самым ярким моментом Первенства Азербайджана стало вручение наград – серебряная призерка соревнований

ГУБА /Trend/ - Для меня самым ярким моментом Первенства Азербайджана стало вручение наград.

Об этом сказала в пятницу Trend юная спортсменка Мира Озель, завоевавшая серебряную медаль 28-го Первенства Азербайджана по художественной гимнастике в многоборье среди гимнасток 2015 года рождения.

"Счастлива, оказаться в числе призеров Первенства Азербайджана, тем более что соревнования впервые проводятся в Губе. Немного волновалась, всегда хочется выступить хорошо, показать свой максимум. На этих соревнованиях я заняла второе место, считаю, что это хороший результат", - подчеркнула представительница Дворца водных видов спорта.

Юная гимнастка отметила, что впереди ее ждет участие во втором Международном кубке "Оджаг" по художественной гимнастике.

"Немного отдохну и начну подготовку к кубку "Оджаг". Результаты, которые я показала на Первенстве хорошие, но нужно еще работать над программой", - добавила она.

Отметим, что на 28-м Первенстве Азербайджана по художественной гимнастике в многоборье среди гимнасток 2015 года рождения первое место заняла Нилай Пюнханлы (клуба "Оджаг Спорт"), на втором месте Мира Озель (Дворец водных видов спорта), на третьем - Лейла Керимли (Дворец водных видов спорта).

26-27 октября в Губинском Олимпийском спортивном комплексе проходят соревнования 28-го Первенства Азербайджана по художественной гимнастике, в которых участвуют 122 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и девять команд в групповых упражнениях.

Спортсменки выступают в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 годов рождения) и "юниорки" (2008-2010 годов рождения).