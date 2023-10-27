"Золото" Первенства Азербайджана по художественной гимнастике далось нелегко – победительница соревнований

ГУБА /Trend/ - На соревнованиях в Губе мы получили огромный запас энергии, стимул для совершенствования своих навыков и незаменимый опыт.

Об этом сказала в пятницу Trend юная гимнастка Амина Новрузова, занявшая первое место на Первенстве Азербайджана по художественной гимнастике. Новрузова выиграла "золото" в многоборье среди гимнасток 2013 года рождения.

"Золотая медаль 28-го Первенства Азербайджана по художественной гимнастике далась нелегко. Соперницы сильные, поэтому и борьба была нелегкой. Однако, несмотря на соперничество и желание каждой победить, атмосфера царила дружественная. Это замечательно, что соревнования по художественной гимнастике проводятся и в регионах", - сказала 10-летняя спортсменка, являющаяся воспитанницей Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике.

По ее словам, несмотря на завоеванную золотую медаль, ей еще нужно совершенствовать технику выполнения упражнения с лентой.

"Считаю, что упражнение с лентой можно было выполнить лучше. Программа для меня новая, поэтому необходимо над ней еще работать", - добавила Амина Новрузова.

Отметим, что на 28-м Первенстве Азербайджана по художественной гимнастике в многоборье среди гимнасток 2013 года рождения первое место заняла Амина Новрузова (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике), второе место – Гюллюзар Шарифова (клуб "Оджаг Спорт"), на третьей позиции расположилась Сара Атакишиева (клуб "Оджаг Спорт").

26-27 октября в Губинском Олимпийском спортивном комплексе проходят соревнования 28-го Первенства Азербайджана по художественной гимнастике, в которых участвуют 122 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и девять команд в групповых упражнениях.

Спортсменки выступают в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 годов рождения) и "юниорки" (2008-2010 годов рождения).