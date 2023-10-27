Мы заслужили эти медали – команда в групповых упражнениях, победившая на Первенстве Азербайджана по художественной гимнастике

ГУБА /Trend/ - На 28-м Первенстве Азербайджана по художественной гимнастике среди групповых команд в возрастной категории "малыши" победу одержала команда OCAQ-2, представляющая клуб "Оджаг Спорт", сообщает в пятницу Trend.

Команда OCAQ-2 завоевала "золото" в программе без предмета, с пятью скакалками, а также в многоборье.

В состав команды входят - Айлин Юсифова, Селин Юсифли, Хадиджа Эйнуллаева, Лейла Азагова и Наргиз Алиева.

По словам членов команды, на соревнованиях они выполнили упражнения чисто, без ошибок.

"Наша команда впервые завоевала "золото". Недаром мы много тренировались, работали - мы заслужили эти медали. Я выступаю как индивидуально, так и в составе групповой команды, и признаюсь, в команде ответственности больше, нужно синхронно выполнять упражнения, все должно быть четко и согласованно", - сказала Наргиз Алиева.

Хадиджа Эйнуллаева подчеркнула, что впечатления от соревнований запомнятся надолго.

"Впечатления потрясающие, яркие - мы завоевали три "золота". Наша команда очень сплоченная, дружная. Даже если кто-то ошибается, то мы вместе стараемся исправить ошибки", - сказала Эйнуллаева.

"Мы много трудились, чтобы достичь такого результата. Выражаем огромную благодарность руководству клуба "Оджаг Спорт", тренерам, хореографам за постоянную поддержку и мотивацию", - сказала Лейла Азагова.

Как рассказала Айлин Юсифова, на Первенстве Азербайджана команда показала свой лучший результат.

"Сегодня выполнили упражнения лучше, чем прежде. Смогли собраться, сосредоточиться и показать свой максимум. В Губе нам очень понравилось, мечтаем еще раз приехать сюда", - добавила Юсифова.

"Спасибо тренерам и хореографам за то, что поставили нам невероятно красивые упражнения. Нам очень нравится эта программа. Надеюсь, что на следующих соревнованиях выступим так же хорошо", - сказала Селин Юсифли.

Отметим, что на 28-м Первенстве Азербайджана по художественной гимнастике среди групповых команд в возрастной категории "малыши" в программе без предмета первое место заняла команда OCAQ-2 (клуб "Оджаг Спорт"), на второй позиции расположилась команда OCAQ-1 (клуб "Оджаг Спорт"), третье место заняла команда, представляющая Дворец водных видов спорта.

Среди групповых команд в возрастной категории "малыши" в программе с пятью скакалками лучший результат продемонстрировала команда OCAQ-2 (клуб "Оджаг Спорт"), второе место заняла команда OCAQ-1 (клуб "Оджаг Спорт"), на третьей позиции расположилась команда, представляющая Загатальское отделение клуба "Оджаг Спорт".

В многоборье среди групповых команд в возрастной категории "малыши" на высшую ступень пьедестала почета поднялась команда OCAQ-2 (клуб "Оджаг Спорт"), второе место заняла команда OCAQ-1 (клуб "Оджаг Спорт"), на третьей позиции команда, представляющая Дворец водных видов спорта.

26-27 октября в Губинском Олимпийском спортивном комплексе прошли соревнования 28-го Первенства Азербайджана по художественной гимнастике, в которых приняли участие 122 гимнастки, выступившие в индивидуальной программе, и девять команд в групповых упражнениях.

Спортсменки выступили в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 годов рождения) и "юниорки" (2008-2010 годов рождения).