Предотвращена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ – 28 октября в 21:43, в результате бдительности пограничного наряда "Лянкяран" Пограничных войск Госпогранслужбы, на территории пограничной заставы, расположенной вблизи села Сым Астаринского района, была предотвращена контрабанда крупной партии наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что в результате оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом 52 килограмма 875 граммов, а также 9980 единиц таблеток метадона М-40, спрятанных на территории.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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