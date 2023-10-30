В Азербайджане названа сумма надбавки к зарплате учителей, прошедшим сертификацию

БАКУ /Trend/ - В течение 2022-2026 годов будет реализована инициатива по обеспечению участия 137 тысяч человек преподавательского состава в программе сертификации, а также привлечению 68 тысяч человек к системе дифференцированной оплаты труда.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в проекте закона "О государственном бюджете на 2024 год".

В проекте государственного бюджета на 2024 год прогнозируются средства в размере 93,6 млн манатов (71,0 млн манатов на сертификацию учителей, 22,6 млн манатов на определение надбавок к заработной плате директоров и заместителей директоров школ).

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