Обнародовано состояние здоровья пострадавших при вооруженном инциденте в Сумгайыте

БАКУ /Trend/ – Обнародовано состояние здоровья пострадавших при вооруженном нападении на жилой дом в Сумгайыте.

Как сообщили во вторник в ответ на запрос Trend в TƏBİB, состояние здоровья Мехмана Сарыева, 1958 года рождения, чье лечение продолжается в хирургическом отделении больницы скорой медицинской помощи Сумгайытского медицинского центра, оценивается как стабильное.

Было отмечено, что также оценивается как стабильное состояние здоровья Тарлан Фараджевой, 1960 года рождения, и Этибара Сарыева, 1990 года рождения, проходящих лечение в травматологическом отделении этого медицинского учреждения.

Отметим, что сотрудниками полиции была установлена личность преступника, открывшего стрельбу 28 октября в жилом массиве "Джорат Баглары" города Сумгайыт, в результате которой два человека погибли и четыре получили ранения.

Сотрудниками полиции был задержан житель поселка Джорат Мушвиг Тагиев, 1987 года рождения. Он приходился соседом потерпевшим.

Напомним, что 28 октября около 05:50 в прокуратуру города Сумгайыт поступила информация о том, что 2 человека погибли и 2 получили ранения в результате стрельбы из огнестрельного оружия в жилом массиве "Джорат Баглары", расположенном в 16-м микрорайоне Сумгайыта.

Во время вооруженного нападения на частный жилой дом погибли Фараджев Дагбейи и его дочь Каракаш Сузана. Были ранены Сарыев Мехман, Фараджева Тарлан, Сарыев Этибар и Каракаш Саркан (гражданин Турции).

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