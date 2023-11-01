Министерство Азербайджана о рабочих и выходных днях в образовательных учреждениях в ноябре

БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана о рабочих и выходных днях в ноябре 2023 года, в образовательных учреждениях, работающих по пятидневной рабочей неделе, последним рабочим днем на текущей неделе является 4 ноября, рабочие дни следующей недели - 6, 7 ноября, а первый рабочий день после праздников - 13 ноября.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на министерство науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что в образовательных учреждениях, работающих по шестидневной рабочей неделе, последний рабочий день текущей недели - 4 ноября, рабочие дни следующей недели - 6, 7 ноября, рабочие дни после праздников - 10-11 ноября.

Отметим, что согласно постановлению Кабинета министров, в ноябре нерабочими будут 5 дней подряд – 8, 9, 10, 11 и 12 ноября. А 4 ноября - суббота - официальный рабочий день.

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