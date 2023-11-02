В регионах Азербайджана начнут работать “Центры сердца” - Вугар Гурбанов

БАКУ/Trend/ – Два "Центра сердца", представленных в качестве проектов на прошлогодней выставке Medinex, уже открыты в городах Лянкяран и Ширван. Безусловно, функционирование "Центров сердца" в этих регионах Азербайджана является важным событием. Проект планируется продолжить и в других регионах страны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов во время своего выступления на выставке Medinex в Баку.

Он отметил, что успешные достижения создали основу для трансформации медицинских учреждений Азербайджана в систему здравоохранения ведущих стран мира.

"В последние годы в Азербайджане появился мощный потенциал для приведения медицинских услуг, оказываемых населению, в соответствие с современными стандартами, укрепления материально-технической базы этой системы", - сказал он.

По его словам, в течение 2020-2023 годов в городах и районах республики было создано 256 новых центров семейного здоровья, а также увеличен ассортимент первичных медицинских услуг, реорганизованы лабораторно-диагностические службы в 80 медицинских учреждениях, более чем в 3 раза увеличено количество лабораторных исследований.

Вугар Гурбанов отметил, что в результате работы по обеспечению больниц современным медицинским оборудованием и кадровых реформ, за прошедший период количество стационарных хирургических операций увеличилось на 60 процентов (с 10 тысяч до 16 тысяч среднемесячных стационарных хирургических операций).

"За прошедший период, в рамках "Программы по устранению нехватки квалифицированных кадров в медицинских учреждениях на 2022-2023 годы" в 15 подведомственных медицинских учреждениях были приняты на работу 79 врачей-специалистов, прошедших обучение за рубежом.

Сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре в направлении организации медицинских услуг, в Агалы, Гадруте, Лачине, Талыше и Джебраиле функционируют Центры семейного здоровья и Шушинская больница модульного типа.

В то же время, в рамках "I Государственной программы по Великому возвращению" TƏBİB также обеспечивает проведение обследования людей, которые поселятся на освобожденных от оккупации территориях", - добавил В.Гурбанов.

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