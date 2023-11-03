Государство не намерено зарабатывать на парковках - Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - Государство не намерено зарабатывать на парковках.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ответ на высказывания депутата парламента Фазиля Мустафы относительно парковок на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям, где обсуждается проект закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".

Министр отметил, что целью в данном вопросе является запрещение какой-либо ненадлежащей деятельности.

"Против нарушителей правил принимаются определенные меры наказания. Вопрос о парковках является составной частью более широкой концепции. Эта концепция служит вопросу улучшения в сфере общественного транспорта", - добавил он.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000 манатов, расходы - 36 763 000 манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 манатов, местные доходы - 773 105 манатов, централизованные расходы - 35 980 547 манатов, местные расходы - 35 980 782 453 манатов).

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