Составлены атлас природных ресурсов Карабаха и Восточного Зангезура, а также карта экономических районов

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были выполнены высокоточные топогеодезические и картографические работы в 8 городах, 23 селах и поселках, а также на площади 50 000 гектаров, включая международные аэропорты Зангилан и Физули, парковые зоны. Подготовлены топокарты различного масштаба и "Электронная водная карта", составлен атлас природных ресурсов Карабаха и Восточного Зангезура, карта экономических районов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на общественных слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Борьба с минной угрозой -влияние взрывчатых веществ на экосистему".

Министр отметил, что на освобожденных от оккупации территориях создается обширная инфраструктурная сеть для управления твердыми отходами в соответствии с современными требованиями.

"По районам определены территории полигонов, которые очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов. При восстановлении населенных пунктов дан старт работам по устойчивому управлению строительными отходами. В Агдамском и Джебраильском районах уже закуплено и размещено на территории оборудование для переработки и повторного использования строительных отходов. Работы в данном направлении начаты. До 1 ноября 2023 года было переработано около 20 тысяч тонн таких отходов.

К сожалению, природа, понесшая крупномасштабный ущерб в Карабахе и Восточно-Зангезурском регионе в результате совершенного экологического террора, продолжает сталкиваться с осложнениями из-за наличия мин и неразорвавшихся боеприпасов. В связи с минной угрозой мы не можем проводить мероприятия по восстановлению экосистемы с желаемой скоростью", - отметил министр.

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