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В будущем поезда в Бакметрополитене будут управляться только посредством радиоволн - Хидаят Мамедов

Общество Материалы 4 ноября 2023 19:21 (UTC +04:00)
В будущем поезда в Бакметрополитене будут управляться только посредством радиоволн - Хидаят Мамедов

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В будущем поезда в Бакметрополитене будут управляться только посредством радиоволн.

Об этом в субботу в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов.

"Система сигнализации является одним из важнейших факторов обеспечения безопасного движения поездов в системе метрополитена. Многие годы движение поездов было организовано по системе автоблокировки. Впоследствии в "Бакметрополитене" были проведены работы по усовершенствованию и, как и во многих странах мира, произошел переход на систему SAT (автоматическое регулирование скорости). Это более совершенная система управления по сравнению с автоблокировкой", - сказал Мамедов.

Он добавил, что Бакинский метрополитен постоянно интересуется передовыми инновациями и проводит работу по их практическому применению. "На "фиолетовой линии", которая уже введена в эксплуатацию, наряду с системой SAT, используются элементы системы CBTC (Communication Based Train Control). В будущем поезда будут управляться только на основе CBTC, другими словами посредством радиоволн", - подчеркнул Хидаят Мамедов.

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