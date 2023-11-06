Объявлена численность населения, которая будет проживать в городе Зангилан

БАКУ /Trend/ - В соответствии с генеральным планом города Зангилан, его общая площадь составит 333 га, а численность населения – 16 000 человек.

Об этом говорится в сообщении Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, сообщает в понедельник Trend.

Отметим, что город Зангилан, оккупированный и полностью разграбленный Арменией 30 лет назад, был освобожден в 2020 году Азербайджанской армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и сегодня восстанавливается, вступает в свой период возрождения. В соответствии с поручением главы государства, в целях обеспечения планового и системного развития города с учетом ведущих принципов глобального градостроительства, Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре был разработан генеральный план города, согласованный с соответствующими государственными органами и утвержденный постановлением Кабинета министров от 30 октября 2023 года.

Для разработки генерального плана Зангилана Государственный комитет по градостроительству и архитектуре привлек к сотрудничеству авторитетную международную градостроительную организацию – швейцарскую компанию "sa_partners" и Бакинский государственный проектный институт.

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