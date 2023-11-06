Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан более 42 кг наркотиков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках мер по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств сотрудниками пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск Госпогранслужбы предотвращена контрабанда 42 килограммов 85 граммов наркотических средств на территорию Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространил пресс-центр Госпогранслужбы Азербайджана.

Согласно информации, 1 ноября в 14:40 на служебной территории пограничной заставы, расположенной вблизи села Гаджалы Зангиланского района, было обнаружено и изъято 7 килограммов 650 граммов марихуаны.

В тот же день в 18:35 пограничный отряд пограничной заставы, расположенной вблизи села Махмудлу Физулинского района, заметил нарушение государственной границы из Ирана в направлении Азербайджана неизвестным лицом. С целью определения места укрытия нарушителя был поднят в воздух беспилотный летательный аппарат, в результате комплексных пограничных поисковых мероприятий с привлечением служебных собак был задержан 1 гражданин Ирана. Установлено, что задержанный является членом группировки, которая занимается контрабандой наркотических средств. В ходе осмотра было изъято наркотических средств общим весом 31 кг 50 граммов (3 кг метамфетамина, 28 кг марихуаны, 0,50 г опиума) и 2000 единиц метадона М -40, считающегося сильнодействующим наркотическим средством, 600 единиц прегабалина -150.

4 ноября в 10:55 на служебной территории пограничной заставы, расположенной вблизи села Беюк Бахманлы Физулинского района, были обнаружены и изъяты 3 килограмма 385 граммов марихуаны, спрятанных контрабандистами.

Оперативно-следственные мероприятия по данным фактам продолжаются.

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