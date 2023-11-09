Вернувшиеся в Физули жители обеспечиваются работой

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азеришыг" обеспечивает работой жителей, переселяющихся в Физули. Некоторые из них уже обеспечены работой по нескольким направлениям.

Как сообщили в четверг Trend в "Азеришыг", посредством Физулинской цифровой подстанции и Центра управления, официальные открытия которых проходили в присутствии главы государства, можно обеспечить электроэнергией все необходимые объекты на территории района. Большинство работников Физулинской цифровой подстанции и Центра управления - местные жители.

Отметим, что в результате быстрых восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях, спустя 30 лет в Зангилан, Лачин и Физули вернулись коренные жители. В рамках работ, проводимых в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева, ОАО "Азеришыг" с большим энтузиазмом и ответственностью выполняет возложенные на него задачи.

Целью ОАО является внесение вклада в восстановление Карабаха и благополучное проживание вернувшихся на освобожденные от оккупации земли людей.

Работы по обновлению электросетевого хозяйства и строительству новых электростанций продолжаются.

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