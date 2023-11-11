Азербайджанский гимнаст завоевал "золото" на чемпионате мира

БАКУ /Trend/ - Член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) Михаил Малкин занял первое место на чемпионате мира в Бирмингеме (Великобритания), сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Михаил Малкин впервые в истории азербайджанской гимнастики завоевал золотую медаль на чемпионате мира в прыжках на акробатической дорожке.

Напомним, днем ранее члены сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке - Михаил Малкин, Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде и Эльнур Мамедов впервые в истории отечественной гимнастики были удостоены золотой медали в командном зачете.

37-й чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке проходит 9-12 ноября в Бирмингеме.

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