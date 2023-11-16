Названо количество иностранцев въехавших в Азербайджан с начала года

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев этого года в Азербайджан въехало 1 миллион 536 тысяч 378 иностранцев.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов.

В.Гусейнов подчеркнул, что за указанный период страну покинули 1 миллион 533 тысячи 47 иностранцев.

"За 9 месяцев нынешнего года 1 517 иностранцам продлено разрешение на пребывание в стране, 65 756 иностранцев имеют разрешение на временное проживание, действительное до конца года, 11 937 иностранцев - разрешение на постоянное проживание (до конца года), 9 190 человек из 107 стран получили разрешение на работу", - добавил В.Гусейнов.

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