В селе Забух начнет работу полная средняя школа

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни в селе Забух Лачинского района начнет работу полная средняя школа им. А.Мамедова.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило Восточно-Зангезурское региональное управление образования.

Было отмечено, что начался процесс регистрации учителей для работы в данной школе по предметам азербайджанского языка и литературы, математики, физики, химии, информатики, географии, английского языка и физического воспитания.

Последняя дата регистрации кандидатов - 23 ноября. Желающие зарегистрироваться, могут подать заявку, перейдя по ссылке.

Напомним, что в целях проектирования, капитального ремонта и восстановления здания полной средней школы на 176 ученических мест села Забух Лачинского района, Президентом Ильхамом Алиевым было подписано распоряжение от 22 сентября 2022 года, и в здании школы были начаты восстановительно-укрепительные и капитальные ремонтные работы, которые уже полностью завершены.

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