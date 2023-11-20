Еще 25 семей вынужденных переселенцев вернулись в село Забух

БАКУ /Trend/ - Сегодня еще 25 семьям (91 человек), вернувшимся в село Забух Лачина, были вручены ключи от домов.

Как сообщает в понедельник Trend, прибывших торжественно встретили в селе Забух.

Жители села Забух, которое стало еще краше и благоустроеннее, поблагодарили Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу, выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли страны от оккупации, почтили память шехидов.

Таким образом, в селе Забух обеспечено постоянное проживание 96 семей, то есть 382 человек.

Для жителей Забуха созданы все необходимые условия в домах, построенных в их родном селе по поручению главы государства.

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