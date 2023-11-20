Мы стремимся к интеграции женщин во многие сферы - временный поверенный в делах Судана

БАКУ /Trend/ - Судан имеет свой собственный опыт в продвижении прав женщин.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил временный поверенный в делах Судана в Азербайджане Мустафа Абдель Халим во время выступления на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"С 2014 года выросло количество женщин, имеющих право голоса. Предпринимаются серьезные шаги по поддержанию равенства между мужчинами и женщинами. Мы стараемся, чтобы женщины получали ту же зарплату, что и мужчины. Мы придаем большое значение роли женщин в малом и большом предпринимательстве.

Сегодня царит экономический кризис, но государство продолжает оказывать экономическую поддержку женщинам. Мы стремимся к интеграции женщин во многие сферы", - сказал он.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании на уровне министров Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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