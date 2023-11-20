Все еще есть сферы, где гендерное неравенство вызывает беспокойство - представитель Чили

БАКУ /Trend/ - Надеемся на дальнейшее развитие прав женщин.

Как сообщает Trend, об этом сказала первый секретарь министерства иностранных дел Чили Денис Андреа Эстей во время выступления в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"Все еще есть сферы, где неравенство между мужчинами и женщинами вызывает беспокойство. В Чили работают над улучшением жизни женщин. Мы должны работать для мира, работать над вопросами всеобщего равенства и справедливости", - сказала она.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (действующего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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