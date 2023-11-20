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Женщины играют важную роль в решении глобальных проблем – Чжан Лин

Общество Материалы 20 ноября 2023 23:24 (UTC +04:00)
Женщины играют важную роль в решении глобальных проблем – Чжан Лин

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Образованные женщины - это более квалифицированная рабочая сила.

Как сообщает Trend, об этом сказала заместитель генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA) Чжан Лин во время выступления в Баку на конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"Это также означает сокращение бедности. Женщины составляют 43 процента работников сельскохозяйственного сектора. Женщины также играют важную роль в решении глобальных проблем", - сказала она.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (действующего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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