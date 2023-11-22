Названо количество трансплантаций органов в Азербайджане в рамках пакета ОМС

БАКУ /Trend/ - Пакет услуг по ОМС был обновлен в августе этого года, количество медицинских услуг увеличилось до 3315.

Об этом сказала руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Айнура Ахмедова, сообщает в среду Trend.

"К новым услугам добавились операции по пересадке сухожилий, мышц, костного мозга, почек и печени. С августа 2023 года количество операций по пересадке органов, выполненных в рамках обязательного медицинского страхования - пересадке почек, печени, костного мозга составило 21, 15 и 1 соответственно", - сказала она.

Было подчеркнуто, что годовой лимит на операции по пересадке печени, почек и костного мозга установлен в 100, 150 и 20 соответственно:

"По этим операциям лекарства обеспечивались в рамках пакета услуг ОМС", - сказала Ахмедова.

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